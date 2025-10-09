Кейт Миддлтон сравнили с дубайским шоколадом

Принцессу Кейт Миддлтон вышла на публику в Оксфорде. Об этом сообщает Tatler.

© globallookpress

43-летняя принцесса Уэльская посетила благотворительную организацию Home-Start. Принцесса встретилась с семьями с детьми, которых поддерживает организация, и волонтерами, а также представила им серию анимационных фильмов своего Центра раннего детства. Для выхода на публику она предпочла зеленый костюм, который дополнила джемпером в тон и коричневыми лодочками на высоких каблуках. В комментариях образ Миддлтон сравнили с цветом «дубайского шоколада».

© Газета.Ru

До этого издание Radar Online со ссылкой на инсайдера рассказало, что Кейт Миддлтон начала резко терять вес из-за рецидива рака.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон появилась на женском чемпионате мира по регби. Принцесса Уэльская предстала перед публикой с более темным цветом волос, чем несколько дней назад. Жена принца Уильяма заколола локоны сзади. Ей сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

Кейт Миддлтон выбрала для спортивного мероприятия темный твидовый блейзер Ralph Lauren, белую блузу с воланами и черные брюки. Она дополнила образ золотыми украшениями.