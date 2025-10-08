Шоколадно-коричневый – главный цвет осени 2025: идеи, как его носить

Ещё пару лет назад коричневый считался скучным и «офисным» цветом — на фоне чёрного или серого он выглядел старомодно. Но мода любит камбэки, и теперь шоколад снова в тренде. Осенью 2025-го дизайнеры вроде Miu Miu, The Row и Loewe доказали: этот оттенок может быть одновременно элегантным и расслабленным. Коричневый перестал быть нейтральным — он стал главным акцентом сезона.

© Just Talks

Шоколадный тон идеально попадает в настроение холодных месяцев. Он тёплый, уютный и при этом выглядит дорого. Особенно выигрышно он смотрится в сочетании с мягкими фактурами — кашемиром, замшей, вельветом. Такой микс создаёт ощущение уюта без лишней тяжести, как будто в одежде встроено отопление. При этом образ остаётся минималистичным и утончённым — без показного гламура, но с ощущением люкса.

Самое удобное в коричневом — его универсальность. Он не конфликтует с базовыми цветами гардероба: белым, серым, чёрным или бежевым. Если надоест монохром, можно добавить тёплый карамельный оттенок или наоборот — сыграть на контрасте с молочным. Получается стильно, спокойно и как будто без усилий.

Хотите попробовать тренд, но не готовы полностью уйти в «шоколадку»? Начни с одной детали. Например, объёмного свитера глубокого кофейного цвета. Его можно надеть с серыми джинсами или светлыми брюками — и вы уже в тренде. А если хочется большего, добавьте сумку или сапоги в тон — и образ станет цельным.

Тем, кто любит текстуру, подойдёт вельвет. Коричневые вельветовые брюки сочетаются с базовой белой футболкой и курткой в стиле фермерского жакета — просто и актуально. А если хочется чего-то более «городского», можно заменить куртку на кожаную. Причём лучше не чёрную, а именно коричневую: она выглядит свежее, но не теряет универсальности.

Для офиса или вечернего выхода коричневый тоже подойдет. Юбка миди и жакет в мягких шоколадных тонах выглядят сдержанно, но не скучно. Такой комплект делает привычный деловой стиль теплее и женственнее. С ним хорошо сочетаются лаконичные украшения, золотые часы и обувь в спокойных оттенках — от карамельного до молочного.

Если говорить про обувь, осенью в тренде лоферы. Мягкая замша в шоколадном цвете идеально вписывается в сезон. Такие пары не только стильно выглядят, но и отлично дружат с джинсами, юбками и даже костюмами. Это та покупка, которая точно не залежится в шкафу.

И конечно, ни один гардероб не обходится без сумки. Большая замшевая или кожаная tote-модель в тёплом коричневом тоне — отличный вариант для повседневности. Она добавляет образу глубины и визуально делает лук дороже, даже если на вас простые джинсы и белая рубашка.

Шоколадный цвет — это новый нейтрал, который вытесняет серый и чёрный с их привычных позиций. Он даёт то, чего часто не хватает в минимализме — уют и характер. Осенью он выглядит особенно уместно.

Так что если в этом сезоне вы ищите цвет, который будет смотреться спокойно, но не скучно, — ответ уже очевиден. Шоколад снова в моде, и похоже, он останется с нами надолго.