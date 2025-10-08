Стилист Лисовец призвал россиян брать пример с Вассермана

Владислав Лисовец заявил НСН, что образ мужа Ланы Дель Рей на Неделе моды в Париже можно соотнести со стилем с улиц Санкт-Петербурга.

Выглядеть стильно можно и не наряжаясь, однако далеко не все способны подобрать простой и не вульгарный образ, сказал в разговоре с НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

Лана Дель Рей пришла на Неделю моды в Париже вместе со своим мужем Джереми Дюфреном. Мужчина работает гидом в компании Arthur’s Air Boat Tours, которая организует экскурсии по болотам Луизианы. Перед фотографами он предстал в черной бейсболке, синих джинсах и куртке в тон, дополнив все обувью в бежевом оттенке. Некоторые пользователи соцсетей посчитали внешний вид Дюфрена неуважительным, другие восхитились его индивидуальностью, видео модного прохода публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Лисовец заметил, что муж Ланы Дель Рей выигрышно смотрелся на фоне прочих нарядных гостей Недели моды.

«Мне кажется, это очень круто, что человек может себе позволить оставаться с собой. Его любят таким. Он одет нормально, как одеваются 90% людей в мире. Конечно, это допустимо. Человеку так удобно. Он показывает миру, что необязательно, как многие, выворачиваться наизнанку, чтобы как-то удивить своим нарядом. Можно быть собой, попадать в таблоиды. Спутница поддерживает его, она тоже не в супернарядном образе. Мне, как человеку, который любит интересные образы, сегодня на фоне всех старающихся, эта естественность очень импонирует. Его образ выглядит по-пацански круто. В этом есть стиль, брутальность. Это немного петербургский стиль. Куртка джинсовая, рабочие брюки, кеды или грубые ботинки рыжего цвета - хипстерский стиль, очень популярный осенью и зимой среди модников в России», - сказал он.

Собеседник НСН добавил, что большинство публичных личностей обычно стремятся выбрать для выхода куда-либо все самое лучшее. У россиян и вовсе в крови наряжаться по любому удобному случаю.

«Россия, да и мир, не может похвалиться большим количеством известных людей, которые приходят на показы так, как ходят в жизни. Все лучшее сразу только для мероприятий, чтобы показаться и самоутвердиться. В обычной жизни обычно выбирают простую, иногда безвкусную одежду. Мы – дети советских родителей, в нас генетически заложено наряжаться. Мы жили не в Бог весть каком достатке, поэтому навесить на себя все лучшее сразу, кичиться сумками дорогими, делать образ супернарядным - у нас в крови. В основном все наряжаются, потому что боятся слыть небогатыми, не состоявшимися», - объяснил Лисовец.

По его словам, простоте образов российские мужчины могли бы поучиться не только у Джереми Дюфрена, но и у депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

«У него обычный рабочий образ, но выглядит это так, что вполне можно напечатать в глянцевом журнале для мужчин. У нас в рабочем образе был только Вассерман. Он вообще никогда не думает, в чем он. Таких мужчин ни в одной стране мира никогда не бывает много. Это всегда такой уникальный человек, которому абсолютно все равно. Он забил на тренды, на моду и занимается своими делами. И в этом выглядит очень круто», - заявил он.

Ранее дизайнер Александр Богданов назвал главными трендами осени в женском гардероба акцент на элегантность, прозрачные фактуры и многослойность. По его словам, среди обуви наиболее актуальны лоферы, мюли, изогнутые каблуки и металлизированные поверхности, передает «Радиоточка НСН».