Топ-3 осенних покупок в 2025 году

Зимой мы жалуемся на холод, летом — на жару. И даже в теплую погоду всегда помним о том, что морозы и дожди не за горами. Чтобы подготовиться к этому сезону, стоит присмотреться к нескольким и вещам, которые будут актуальны еще пару лет. Такой топ-3 находок составил автора канала «Модной шляпы силуэт».

© ГлагоL

На пальто экономить нельзя — это база для женщин 45+. Цены на хорошие модели начинаются от 7500 рублей, но оно того стоит. Выбирайте приглушенные темные оттенки и плотную ткань вроде шерсти с кашемиром.

Ничего не согреет вас лучше кардигана — это основа любого осеннего образа. Цены уходят вверх от 3000 рублей, но если носить постоянно, что и так придется делать осенью, этой траты вы и не заметите. Присмотритесь к фактурной вязке, V-образному вырезу и длине до середины бедра. Лучше качественных брюк вообще тяжело что-то найти. Ценовая вилка здесь просто огромная, в среднем она начинается от 4000 рублей. Возьмите фасон с прямым кроем до щиколотки и средней посадкой, а в составе обратите внимание на шерсть с эластаном. А если вы не знаете, что делать со старыми вещами, прочитайте текст ее «ГлагоLа» о том, почему отдавать их людям напрямую — не лучшая, так еще и опасная затея.