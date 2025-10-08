Опрос показал, как часто россияне продлевают жизнь ненужной одежде

Российский экологический оператор (РЭО) и маркетинговая платформа "МТС AdTech" провели исследование, как жители страны обращаются с ненужной одеждой и текстилем. Три четверти опрошенных россиян стараются продлить жизнь вещей несколькими способами, сообщает пресс-служба РЭО.

"Раздельный сбор текстиля - важный шаг на пути к экономике замкнутого цикла. Каждый третий старается продлить жизнь вещей несколькими способами: сдают вещи на переработку (44% опрошенных), отдают их в ремонт или перешивают (45%), передают на благотворительность (32%), перепродают и отдают знакомым (44 и 34% соответственно). Однако в половине случаев (у 52% опрошенных) одежда все же попадает в мусорные контейнеры", - говорится в сообщении.

По оценке РЭО, в России ежегодно образуется около 1,5 млн тонн потребительских текстильных отходов. Сегодня мощности предприятий по их переработке составляют порядка 130,9 тыс. тонн в год, еще 82,6 тыс. тонн могут перерабатывать предприятия, которые пока не включены в официальный реестр утилизаторов. Это значит, что текущих мощностей хватает для переработки менее чем 15% общего объема образующихся отходов текстиля. Чаще всего из них производят ветошь, но постепенно появляются предприятия, внедряющие более глубокие технологии переработки.

"Развитие сбора и переработки сталкивается с ключевым вызовом - экономической целесообразностью. Потребности финансовых стимулов обусловлены необходимостью создания и масштабирования крупной системы сбора текстиля, затратами на ручную сортировку и внедрения эффективных глубоких технологий переработки. Создание крупной системы сбора и переработки, в том числе глубокой, возможно лишь при принятии обоснованных ставок экологического сбора в рамках расширенной ответственности производителей. Без указанных стимулов развитие системы будет происходить частично с концентрацией только в отдельных особо крупных агломерациях и производстве очень простых и относительно дешевых продуктов, например, ветоши", - заявил директор по развитию экономики замкнутого цикла РЭО Игорь Забралов, чьи слова приводятся в сообщении.

В России уже установлено более 5 тыс. контейнеров для сбора одежды - в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В зависимости от места установки один контейнер собирает от 40 до 280 кг одежды в месяц, а в отдельных случаях - до 750 кг.

Кроме контейнеров работают экоцентры, благотворительные фонды и сервисы экотакси, которые забирают одежду прямо из домов.

Согласно опросу, наиболее активно вещи на переработку сдают жители Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов. По возрастным группам: среди родившихся с 1980 года до 1997 года интерес к переработке отмечают 48%, среди представителей поколения 1997-2007 годов рождения - 44%; среди поколения 1965 - 1980 годов перепродажей или передачей ненужных вещей занимаются 44%, среди родившихся с 1946 года по 1964 год - 42%. При этом 62% молодых людей признаются, что в погоне за новинками и быстрой модой иногда выбрасывают ненужные вещи.