Как с помощью косметики победить последствия стресса

Когда мы нервничаем, недосыпаем или мчимся по своим бесконечным дедлайнам, организм выбрасывает кортизол, он еще называется гормоном стресса. Для кожи это означает повышенную чувствительность, зуд, покраснения, разрушение молекул коллагена и усиленную потерю влаги. Косметика, конечно, не «глушит» системный кортизол в крови, это задача для комплексного подхода, зато правильный уход умеет снижать локальные последствия стресс-реакции кожи, укреплять барьер и успокаивать воспалительные медиаторы. В этой зоне отлично работают ферменты, постбиотики, антиоксиданты и мягкие противовоспалительные компоненты — о них рассказала дерматолог Ирина Куроедова.

Как это работает простыми словами

Стресс рушит гидролипидную мантию, поднимает уровень провоспалительных сигналов, ускоряет разрушение коллагена и ослабляет микробиом.

«Ферментные и антистрессовые формулы решают проблему с разных сторон: энзимы вроде супероксиддисмутазы помогают нейтрализовать агрессивные формы кислорода, а ферментированные экстракты и постбиотики поддерживают микробиом и барьер. Ниацинамид, бета-глюкан, пантенол и мадекассосид снижают реактивность и уменьшают покраснение. Церамиды, сквалан и холестерин запечатывают влагу, чтобы кожа быстрее успокоилась и стала сияющей», — говорит эксперт.

Ставим барьер на первое место

Начните с очень деликатного очищения без сульфатов и агрессивных кислот. После умывания сразу нанесите увлажняющий тоник или эссенцию. В формуле базового крема ищите церамиды, сквалан, холестерин и жирные кислоты, они восстанавливают липидный слой и уменьшают потерю воды. Днем добавляйте ниацинамид 3—5%, этот компонент уменьшает покраснение и поддерживает защитный барьер. По ощущениям кожа становится менее нервной и лучше переносит перепады погоды и стрессы.

Подключаем ферменты и постбиотики

Ферментированные экстракты дрожжей и бактерий, например Bifida Ferment Lysate или Galactomyces, улучшают восстановление после стресса и делают кожу устойчивее.

«Энзимы антиоксидантного действия, такие как супероксиддисмутаза, работают как внутренняя „служба спасения“ против оксидативного урона. В сыворотке к этим компонентам хорошо добавить бета-глюкан или пантенол для быстрого комфорта. Используйте такие продукты курсом каждый день в течение четырех–шести недель, кожа не любит спешки. Наносите их на чистую кожу, а сверху закрепляйте кремом с липидами», — советует врач.

Успокаиваем медиаторы воспаления

Когда «нервная» кожа краснеет и зудит, выручат мягкие противовоспалительные компоненты. Обращайте внимание на мадекассосид и экстракт центеллы, они снижают реактивность сосудов и помогают заживлению. Овсяные авенантрамиды и аллантоин уменьшают ощущение зуда и жжения. Эктоин стабилизирует белки и мембраны, помогает переносить холодный ветер и сухой воздух. Наносите такие средства вечером плотным слоем, а в особо чувствительные дни делайте успокаивающую маску два–три раза в неделю.

Перестраиваем рутину под стресс

В дни, когда спали мало и нервничали много, упрощайте уход. Уберите интенсивные кислоты, ретиноиды высокой концентрации и жесткие скрабы, коже сейчас нужен покой. Днем держите связку из антиоксидантной сыворотки, увлажняющей эссенции и крема с липидами, а завершайте все широким спектром SPF. Вечером делайте «сэндвич» из тоника, сыворотки с ферментами и постбиотиками, сверху запирайте восстановительным кремом. Через неделю такой «диеты» кожа выглядит ровнее, а ощущение стянутости отступает.

Техника нанесения и привычки

Поддерживайте влажность воздуха дома: стресс всегда сушит кожу, и ей сложнее удерживать воду. Умывайтесь теплой водой и ограничьте время душа, чтобы не смывать липиды. Следите за ритмом сна и добавляйте в рацион достаточное количество белка и омега-жиров, барьер складывается не только из содержимого баночек. Если реактивность держится дольше двух недель, появилось жжение, трещинки или сыпь, сходите к дерматологу, чтобы исключить дерматит и скорректировать уход.

Что конкретно искать в составе

Ферменты и ферментаты: Superoxide Dismutase, ферментированные фильтраты дрожжей и бактерий, папаин в мягких энзимных пилингах для бережного обновления.

Постбиотики и пребиотики: лизаты бактерий, инулин, альфа-глюкан олигосахарид для поддержки микробиома.

Антистресс-компоненты: ниацинамид, бета-глюкан, пантенол, мадекассосид, аллантоин, овсяные авенантрамиды.

Стабилизаторы и защитники: эктоин, трегалоза, гиалуроновая кислота разных молекулярных весов.

Липидный щит: церамиды, сквалан, холестерин, масла с высокой переносимостью эпидермисом, например жожоба.