48-летнего Орландо Блума сняли в коротких шортах

Британского актера Орландо Блума в откровенном виде сняли на улице. Соответствующий материал приводит Just Jared.

48-летнюю звезду фильма «Пираты Карибского моря» запечатлели на улице в Нью-Йорке после тренировки. Он предстал перед камерой в черной футболке и коротких спортивных шортах зеленого цвета.

Также артист надел бейсболку, высокие белые носки бренда Nike и кроссовки и вставил в уши наушники. В руке он нес мобильный телефон.

В июне Орландо Блум снялся для американской версии журнала L’Officiel и восхитил фанатов.