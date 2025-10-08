Телеведущая Оксана Федорова показала себя в полупрозрачном платье

«Мисс Вселенная-2002», телеведущая Оксана Федорова снялась в полупрозрачном платье на Мальдивах. Она позировала на бассейне с панорамным видом, куда ей принесли «плавающий завтрак», и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Энергия океана. Как же было красиво и умиротворенно на Мальдивах. Что-то большее открылось вдали от суеты», — отметила артистка.

Знаменитость отдыхала на одном из островов без семьи, в компании подруги. По признанию телеведущей, только здесь ее мозг перезагружается, отключаясь от дел.

© Соцсети

Федорова в 2011 году стала женой офицера ФСБ и сотрудника администрации президента РФ Андрея Бородина, оставив в прошлом расторгнутый брак с немецким предпринимателем Филиппом Тофтом и разорванную помолвку с певцом Николаем Басковым. По словам «Мисс Вселенной», возлюбленный изначально привлек ее «мужской силой» и знанием того, что ему нужно. У супругов двое общих детей: в 2012 году у них родился мальчик Федор, а через год появилась девочка Елизавета. Также от предыдущих отношений у Бородина есть трое сыновей: Никита, Иван и Александр.