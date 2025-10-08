Самую красивую девушку России заподозрили в пластике лица

Модель Анастасию Вензу, ставшую обладательницей титула «Мисс Россия», заподозрили в пластике лица. Комментарии врачей приводит Aif.

Пластический хирург Кристина Галиченко считает, что 22-летняя самая красивая девушка России точно прибегла к вмешательствам.

«Видим четкий контур лица. Могу предположить, что победительница делала инъекционную контурную пластику лица. Возможно, такие пухлые губы были приобретены с помощью косметолога», — отметила она.

По словам медика, Венза также могла делать инъекции ботокса в лобную часть.

«Лицо наполнено влагой, кожа упругая и сияющая. Это свидетельствует о процедурах биоревилитазации и плазмотерапии», — подчеркнула собеседница издания.

Пластический хирург Филипп Выступец согласился с мнением коллеги и заявил, что манекенщица делала ринопластику, верхнюю блефаропластику, эндоскопическую подтяжку лба и бровей.

Анастасия Венза из Подмосковья победила в конкурсе красоты «Мисс Россия» 4 октября. Другие участницы считают, что корона досталась ей незаслуженно.