Назван указывающий на кризис личности 30-летних наряд

Пользовательница сети с никнеймом @mumlifeinfullbloom назвала наряд, который указывает на кризис личности 30-летних. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что после рождения второго ребенка ее гардероб стал состоять из скинни-джинсов и полосатых футболок. Демонстрируя на камеру свой шкаф, она заявила, что вся ее одежда выглядит одинаково. Мать двоих детей назвала это явление кризисом миллениала.

«Честно, все мои футболки похожи друг на друга. Я пытаюсь убедить себя, что они разные, но на самом деле это не так. Я хочу изменить это, но не знаю с чего начать», — призналась она.

В апреле стала известна причина массового отказа 30-летних женщин от ухода за собой. Тогда выяснилось, что миллениалы стараются таким образом снизить свою тревожность относительно экономической ситуации в мире.