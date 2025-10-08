Итоги Недели моды в Копенгагене

Мир моды настолько высок, что дотянутся до него вряд ли сможет даже парень с ростом под два метра. Но нам это и не нужно — подглядеть за модницами можно на улицах после Недели моды, всем поможет автор канала «Деловая косметичка». Осторожно: эта обувь шокирует наших родителей. Вьетнамки привыкли считать частью дачного лука, но дизайнеры так не считают, поэтому таких тапочек было много. От увиденного можно начать рябеть в глазах, но мы все равно вам это покажем. Гороха было море, он на юбках, сумках, платьях. Вернулись и добрые акцентные воротнички, хотя они, скорее, никуда и не уходили. И вишенка на торте — платки. Сложно посчитать, сколько лет они уже на вершине трендов. Им можно повязать на голову и на талию, сделать акцент на любимой сумочке. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие вещи будут в тренде этой осенью для тех, кому за 45. Уже базой стали шерстяные пальто и прямые брюки.

