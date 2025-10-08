49-летняя звезда «Кадетства» высказалась о пластике фразой «зачем такая молодость»
Российская актриса театра и кино Елена Захарова высказалась о пластике фразой «зачем такая молодость». Соответствующее интервью публикует портал «Леди Mail».
49-летняя звезда «Кадетства» рассказала, что скептически относится к пластической хирургии. При этом она отметила, что не видит смысла подвергать себя операционным вмешательствам, поскольку окружающие ей и так постоянно говорят о том, как она хорошо выглядит.
«Сколько я видела этих 60-летних женщин, с натянутыми лицами и идиотическим выражением на них, с восторженно-глупыми глазами. Зато без морщин! Кого они пытаются обмануть?» — заявила Захарова.
В разговоре с журналистами знаменитость подчеркнула, что своим примером для подражания считает итальянскую актрису Софи Лорен.
«Софи Лорен вся в морщинах, но она похожа на саму себя, она узнаваема. А начни себя перекраивать, уже напоминала бы совершенного другого человека», — объяснила она.
