Самая красивая девушка России ответила на слухи о пластических операциях

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза опровергла слухи о пластических операциях. Об этом она рассказала в интервью изданию Starhit.

Слухи о том, что красота Вензы — результат хирургических вмешательств, поползли по сети сразу после того, как девушке вручили корону 4 октября. Многим показалось, что ее лицо выглядит неестественно. Интервьюер попросил самую красивую девушку России рассказать, делала ли она что-то, чтобы изменить внешность. В ответ Анастасия предоставила детские фотографии.

«Наверное, мои детские фото — прямое доказательство того, что пластические операции мне не нужны. Я чувствую себя уверенно, внутри меня царит гармония — это не заменит никакое вмешательство»,— Анастасия Венза победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»

Ранее пластический хирург Кристина Галиченко заявила, что Венза могла прибегнуть к вмешательствам во внешность.

«Видим четкий контур лица. Могу предположить, что победительница делала инъекционную контурную пластику лица. Возможно, такие пухлые губы были приобретены с помощью косметолога», — отметила она.

Ранее с критикой в адрес Вензы выступили другие участницы конкурса. Резко высказалась о ней и Анна Линникова, победительница конкурса 2022 года — она назвала победу Анастасии позором.