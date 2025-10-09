Полузащитника «Реала» высмеяли за его штаны

Лука Модрич посмеялся над одеждой Эдуардо Камавинга.

© Соцсети

Полузащитник «Реала» выложил в соцсетях фото с приезда в сборную Франции на предстоящие матчи с Азербайджаном и Исландией в отборе ЧМ-2026.

© Соцсети

В комментариях бывший партнер Камавинга по мадридскому клубу Лука Модрич пошутил над его внешним видом.

«Штаны Шакила О’Нила?» – написал хавбек «Милана».

Бывший баскетболист НБА Шакил О’Нил имеет рост 216 см.