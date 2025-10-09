«Вы не Киркоров». Стилист раскритиковал платье жены Газманова

Певец Олег Газманов недавно посетил Большой театр вместе с женой Мариной. На ней было надето довольно открытое платье в пайетках с прозрачным низом, дополненное длинной накидкой, также расшитой пайетками. Пользователи Сети раскритиковали супругу исполнителя хита «Морячка». Стилист Анастасия Подрезкова объяснила сайту «Страсти», почему выбор наряда действительно оказался неудачным.

Как отметила специалист, раньше поход в театр всегда был праздничным событием, и далеко не все его могли себе позволить. Дамы надевали на себя лучшие вечерние наряды и украшения, мужчины – элегантные смокинги и фраки. В настоящее время жизнь большого города является скоростной и динамичной, поэтому театр терпимее относится к несоблюдению вечернего дресс-кода. Но, несмотря на лояльность, есть вещи, которые не соответствуют театральной атмосфере.

Так что же было не так с платьем, которое со стороны выглядит празднично?

«Во-первых, пайетки с ног до головы – это, в целом, довольно банальная и неактуальная история, конечно, если вы – не Филипп Киркоров, или не празднуете Новый год где-то в домашнем кругу. Блистать во время похода в театр можно иначе. Для этого достаточно просто добавить несколько красивых украшений даже к самому минималистичному, но элегантному наряду в сдержанных тонах. Во-вторых, платье чересчур открыто. Это и декольте, и прозрачная ткань, открывающая ноги. Показывать свои формы и отличную фигуру можно и нужно, но не в Большом театре. Здесь, всё-таки, стоит отказаться от излишне оголённых участков тела, давайте оставим это для прогулки в парке в жаркий летний день», — Анастасия Подрезкова, стилист.

Какие ещё предметы гардероба будут неуместными в театре:

спортивная одежда и обувь;

шорты;

сланцы;

прозрачная и слишком откровенная одежда;

очень яркие и пёстрые расцветки, заметные издалека;

джинсы;

рюкзаки, спортивные сумки и баулы.