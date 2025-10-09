Звезда «Универа» снялась в жакете на голое тело

Звезда сериала «Универ», актриса Наталья Рудова, снялась в жакете без бюстгальтера. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Наталья Рудова позировала в черном жакете на голое тело. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

«Пройти отмеренное и ни в кого не влюбиться, это значит не жить вовсе...», — написала Рудова.

Рудова признавалась, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Звезда говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения «для галочки» и ради переживающих за ее будущее незнакомцев.

Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.