«Богиня». Екатерина Андреева поделилась откровенным декольте

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное видео из бани. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© ТАСС

59-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в ярко-оранжевом купальнике, который был оформлен подчеркивающим грудь глубоким декольте. Кроме того, она надела банную шапку и обернула вокруг талии полотенце.

«Обожаю баню и водные процедуры. Все это создает баланс и равновесие», — подписала телезвезда ролик.

Поклонники, в свою очередь, решили прокомментировать внешний вид Андреевой. «Прекрасная», «Какая красота! Женщина без возраста», «Обаятельная. Не перестаешь удивлять», «Идеальная», «Богиня», — высказывались они.

Ранее Андреева снялась в бассейне под открытым небом во время отдыха в Сочи. Тогда телеведущая продемонстрировала фигуру в черном купальнике.