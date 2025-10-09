Секреты старения Сары Джессики Паркер: что актриса делала со своим лицом

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер на собственном примере доказывает: стареть в Голливуде можно без пластических операций. Ее появление в сиквеле «И просто так» вызвало бурю споров среди поклонников. Почему актриса, имея доступ к лучшим косметологам и пластическим хирургам мира, выбрала путь естественного старения? На этот вопрос «Вечерней Москве» ответила пластический хирург и кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.

Природа благосклонна к актрисе

По мнению эксперта, природа изначально наделила Сару Джессику Паркер выигрышными данными для долгой молодости: выраженным костным скелетом лица и малым количеством мягких тканей.

Такой типаж стареет медленнее. Возраст у таких людей проявляется не в обвисании кожи, а в углублении морщин и проявлении рельефа, — пояснила пластический хирург.

Еще один важный фактор — стабильно низкий вес актрисы на протяжении всей жизни, отметила доктор:

Благодаря своей конституции она долгие годы выглядела вне возраста. Это объясняется тем, что из-за отсутствия лишнего веса кожа дольше остается упругой, контуры лица и шеи не теряют четкости, а признаки старения, такие как выраженные морщины и провисание кожи, проявляются значительно позже — обычно после 50–55 лет.

«Пластика» все же была

По словам Авдошенко, актриса все же прибегала к эстетической хирургии, но лишь однажды — в молодости:

Паркер сделала ринопластику, но не радикальную. Хирург вероятно, лишь слегка облегчил форму, сохранив знаменитую изюминку актрисы — характерный длинный нос с опущенным кончиком.

Два ключевых фактора

Нынешняя внешность Сары Джессики Паркер — это результат трех ключевых факторов:

Во-первых, это полный отказ от какой-либо коррекции: на лице Сары Джессики Паркер нет следов пластики — она не делала блефаропластику, не использовала филлеры для восполнения объема и не прибегала к нитям.

Во-вторых, сказались последствия многолетнего курения, никотин разрушает коллаген, провоцирует ранние морщины и придает коже сухость и сероватый оттенок.

Даже минимальные процедуры могли бы изменить ситуацию, сохранив узнаваемость актрисы. Достаточно выполнить банальную верхнюю и нижнюю блефаропластику и самую несложную пластику лица. Эти вмешательства убрали бы избытки кожи вокруг глаз, которые делают взгляд тяжелым, и скорректировали бы контуры нижней части лица, вернув им былую четкость, — считает доктор. — Важно подчеркнуть, что современная эстетика направлена именно на сохранение индивидуальности и естественной мимики, а не на создание «замороженной маски».

Секрет старения

В отличие от многих своих коллег по Голливуду, предпочитающих радикальные методы омоложения, Сара Джессика Паркер выбрала иной путь. Ее старение — это история принятия себя и своего возраста, уверена эксперт:

Возможно, именно в этом и заключается ее главный секрет. Она остается собой — узнаваемой, стильной и уверенной в своей уникальности женщиной, которая предпочитает естественную элегантность навязчивой гламурности. Сара Джессика Паркер не раз заявляла, что принимает свой возраст. Ее знаменитая фраза: «Я не хочу выглядеть так, будто застряла в 1990-х. Морщины — это часть моей истории», — стала манифестом для многих женщин по всему миру.

Ее пример доказывает, что в современном мире есть место разным подходам к красоте, и у каждой женщины есть право выбора, как проживать свой возраст — следовать навязанным стереотипам или быть элегантной женщиной, принявшей себя с достоинством, заключила специалист.

