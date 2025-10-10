Как защитить волосы от ломкости и сухости зимой

Каждый второй житель России, как утверждают специалисты, жалуется на состояние своих волос. Причины этого - стресс, несбалансированный рацион, чрезмерное увлечение окрашиванием и выпрямлением.

А зимой к этому добавляются еще и погодные испытания. Чтобы волосы, да и весь организм, выдержали это без потерь, трихологи (врачи, занимающиеся диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний кожи головы и волос) советуют в холодную и ветренную пору избегать перепадов температур, не выходить на улицу с мокрой головой, использовать увлажняющие и питательные средства, защищать волосы шапкой или капюшоном, воздержаться от окрашивания и химических процедур, а также при необходимости обратиться к специалисту. А еще зимой важно регулярно посещать парикмахера для стрижки секущихся кончиков и выполнять массаж головы для улучшения кровотока.

Как наладить полезный для наших волос рацион? Может ли аптечная косметика восполнить нам недостаток солнца и морского бриза? Как приготовить лекарство для волос буквально из продуктов в своей обеденной тарелке? Постараемся ответить на эти вопросы с помощью наших экспертов.

Почему зимой волосы становятся сухими и ломкими

В ненастную пору для наших волос есть разу несколько факторов риска.

Холод, особенно если мы не носим головные уборы на улице, вызывает сужение сосудов кожи головы, что ухудшает питание волосяных фолликул.

Перепады температур, ведь приходя в помещение, где работают центральное отопление или обогреватели, мы подвергаем их воздействию пересушенного воздуха. Сам перепад вызывает спазм сосудов кожи головы, что нарушает питание волос. Все это приводит к изменению pH-баланса кожи головы и наши локоны могут поменять свое состояние с нормального на сухое или смешанное (жирные у корней и секущиеся на кончиках), что требует изменения ухода за ними.

Неправильно подобранный головной убор. Слишком тесные или изготовленные из синтетических материалов зимние шапки также могут негативно влиять на состояние волос.

Неправильный уход - мытье слишком горячей водой, использование подобранных не по сезону бальзамов и масок для волос.

Перебор со средствами ухода. Еще одна, правда в данном случае всесезонная опасность для волос - это химические средства и красители, которые мы используем для окрашивания, мелирования, завивки или выпрямления волос. Это сушит волосы.

Использование приборов для укладки без учета сезона. Неправильное применение фена и утюжков для волос, не использование термозащиты перед сушкой.

Топ-5 правил ухода за волосами зимой

Шампунь и кондиционер

Зимой волосы нуждаются в особом уходе из-за перепадов температур, сухого воздуха в помещениях и ношения головных уборов. Правильный выбор шампуня играет ключевую роль в поддержании здоровья волос.

Как правило, зимние средства должны содержать увлажняющие и питательные компоненты для волос и кожи голова - коллаген, пантенол, гиалуроновая кислота, витамин Е, хитозан протеины пшеницы, экстракты растений.

Шампунь должен соответствовать вашему типу волос:

Для жирных волос выбирайте шампуни на основе лекарственных трав (хвощ, мята, кора дуба, шалфей, крапива). Они помогут нормализовать работу сальных желез. Избегайте агрессивных компонентов, которые могут усилить выработку кожного сала.

Для сухих волос подойдут питательные шампуни с протеином, кератином и травяными экстрактами. Они обеспечат необходимое увлажнение и питание.

Для комбинированных волос: используйте средства с экстрактами крапивы, морских водорослей и лецитином. Они помогут сбалансировать состояние кожи головы.

При повреждении и перхоти: выбирайте лечебные шампуни с дегтем, серой, чистотелом, салициловой кислотой или кетоконазолом.

"Выбор шампуня в любой сезон - это важная задача, которая становится все сложнее из-за роста аллергий и контактных реакций кожи головы. Стрессы, антибиотики, экология и обилие косметики делают кожу более чувствительной. Поэтому важно выбирать средства, которые будут экологичными, физиологичными и гипоаллергенными. Также важно учитывать тип кожи головы при выборе шампуня. Если у человека сухие волосы и жирная кожа, а он использует мягкий шампунь, который не смывает сальный секрет, это может привести к недоочищению кожи и накоплению секрета. Это, в свою очередь, нарушает баланс микробной флоры, вызывает хроническую перхоть и воспаление, что может привести к выпадению волос", - советует трихолог Наталья Грачева

Роль кондиционера для волос: питание и защита

Кондиционер для волос - это специальное уходовое средство, которое завершает процесс очищения волос после шампуня. Он представляет собой водную эмульсию с полимерами, маслами и другими активными компонентами. Выбирать кондиционер нужно в соответствии со своим типом волос и задачами, которые вы сейчас решаете. Поскольку зимой нашим волосам нужна особенная защита, иногда следует перейти с привычного летнего средства на более сильное, лечебное. Особенно важен кондиционер для окрашенных и длинных волос.

Как работает кондиционер

После мытья шампунем чешуйки волоса приоткрываются, что делает их уязвимыми. Кондиционер выполняет следующие важные функции:

закрывает кератиновые чешуйки,

разглаживает поверхность волоса,

создает защитную пленку,

удерживает влагу внутри волоса,

защищает от внешних воздействий.

Что дает кондиционер:

гладкость и блеск волос благодаря выравниванию поверхности,

защиту от перепадов температур и негативных факторов,

легкое расчесывание за счет разглаживания волос,

питание по всей длине благодаря активным компонентам,

сохранение влаги внутри структуры волоса.

Кондиционеры делятся на те, что предназначены для ежедневного использования (их применяют на здоровых волосах), восстанавливающие (для поврежденных и сухих волос), объемные (для тонких и тусклых) и несмываемые (для защиты при горячей укладке).

Как правильно использовать кондиционер:

Наносите только на сами волосы, избегая корней. Время воздействия: 1-5 минут для ежедневного кондиционера, 20-30 минут - для восстанавливающего.

Тщательно смывайте, но не до "скрипа.

Используйте после каждого мытья головы.

Выбирайте кондиционер в соответствии с типом волос.

Для окрашенных волос кондиционер особенно важен - он помогает сохранить цвет.

В летний период кондиционер защитит волосы от соленой и хлорированной воды.

При использовании термоинструментов применяйте термозащитные кондиционеры.

Регулярное использование кондиционера поможет сохранить здоровье и красоту ваших волос, сделать их послушными и блестящими.

Увлажняющие и питательные маски для волос

Правильный выбор шампуня и уходовых средств играет ключевую роль в поддержании здоровья волос. Один из таких помощников нашей красоты - маски для волос.

Зимние варианты должны иметь насыщенную и плотную текстуру. Легкие маски-бальзамы лучше оставить для теплого времени года.

Что должна содержать зимняя маска:

Растительные масла для питания и защиты.

Гиалуроновая кислота для глубокого увлажнения.

Кератин для восстановления структуры.

Аминокислоты для укрепления.

Витамины и минералы для питания.

Церамиды для защиты.

Типы масок по состоянию волос:

Для поврежденных волос - с восстанавливающими компонентами.

Для сухих волос - с маслами и увлажняющими комплексами.

Для вьющихся волос - с дисциплинирующим эффектом.

Для тонких волос - с эффектом объема.

Для окрашенных - с защитой цвета.

Наносите маску на влажные волосы после мытья, слегка подсушив их полотенцем. Избегайте корней волос при нанесении. Держите не менее 7-10 минут. Для усиленного эффекта можно использовать теплую шапочку. Применяйте минимум раз в неделю.

Для усиления лечебного эффекта, используйте также вместе с маской несмываемые термозащитные средства для укладки. Выбирайте бессульфатные шампуни для лучшего эффекта. Сочетайте маску с бальзамом той же линии.

Домашняя маска для волос: рецепты с маслами (кокосовое, аргановое, ши)

Лучшие зимние маски для волос - те, которые содержат питательные и лечебные масла:

Кокосовое масло глубоко питает и защищает.

Репейное масло укрепляет корни.

Оливковое масло увлажняет и смягчает.

Аргановое масло восстанавливает структуру.

Если волосы жирные или смешанного типа (жирные у корней и сухие кончики), что часто происходит в холодное время года, хороший эффект дают маски с кисломолочными продуктами.

Маска с кефиром и картофелем:

Отварить картофель.

Смешать с ½ стакана теплого кефира.

Держать 60 минут.

Сметанная маска:

100 мл сметаны.

1 ст.л. меда.

Время воздействия - 60 минут.

Белковые маски насыщают волосы протеинами, восстанавливая их структуру.

Яичная маска:

2 яйца.

2 ст.л. оливкового масла.

Держать 30-40 минут.

Правила нанесения домашних масок практически ничем не отличаются от использования готовой косметики: наносятся на чистые влажные волосы, исключая корни. А вот держать домашнее средство нужно подольше - 30-60 минут, и лучше под полиэтиленовой шапочкой, поверх которой намотано теплое полотенце. Парниковый эффект способствуют росту не только томатов и зелени, но и наших волос.

Регулярное применение домашних масок поможет сохранить здоровье и красоту волос в зимний период, защитить их от негативных факторов и обеспечить необходимое питание.

Маска для волос в домашних условиях: как часто использовать

Маски для волос нужно использовать, исходя из состояния ваших волос. Косметические и аптечные средства (обычно к ним прилагаются инструкции) применяют в среднем один раз в неделю. Домашними масками можно побаловать свои волосы почаще, 1-2 раза в неделю.

"Обращайте внимание на состав продукта, покупной он или домашнего приготовления. В нем не должно быть компонентов и продуктов, которые вызывают у вас аллергию. Если вы используете маски или лосьоны, на коже головы не должна быть никаких ранок. Особенно внимательно следите за свежестью маски, которую вы приготовили дома, чаще всего ее нужно использовать за один раз. Некоторые рецепты, например, содержащие коньяк, можно хранить в холодильнике до одной недели", - советует парикмахер-стилист Алина Разумовская и делиться рецептом еще одной простой, но эффективной домашней маски.

Состав:

Дрожжи прессованные - 50 г.

Мед - 1 ч. л.

Молоко - 2 ст. л

Масло оливковое 1 ст.л.

Все смешать и нанести на волосы на 40 минут. Укутать теплым полотенцем

Термозащита и правильная укладка

Почему фен и утюжок усиливают сухость волос

Высокая температура, на которой строиться работа все приборов для сушки и укладки волос, негативно влияет на их структуру волос по нескольким причинам:

Разрушается внешний защитный слой (кутикула), делая волос пористым.

Внутренний слой волоса теряет влагу.

Нарушается структура волосяного стержня.

Происходит повреждение кератина, который и составляет белковую основу волоса.

Фен при неправильном использовании создает постоянный перепад температур при переключении режимов, и вытягивает из волоса влагу. Нарушается естественный баланс, что приводит к обезвоживанию.

Утюжки и плойки локально перегревают волосы, тем самым разрушают защитный липидный слой и создают микротрещины в их структуре.

Как термозащита предотвращает ломкость

Термозащитные средства создают на поверхности волоса специальный барьер, который предотвращает их повреждение от высоких температур. Они не только сохраняют структуру волоса, но и делают их внешне более мягкими и гладкими, позволяя уложить в красивую прическу.

Современные термозащитные средства содержат различные компоненты, которые удерживают влагу, способствуют укреплению структуры и равномерному распределению тепла от фена и плойки. В их числе:

Акрилатные сополимеры создают защитный слой.

Силиконы снижают теплопроводность.

Гидролизованные протеины укрепляют структуру.

Увлажняющие компоненты сохраняют влагу.

Правила использования:

Наносите на вымытые подсушенные волосы после использования маски или бальзама.

Избегайте избыточного нанесения средства.

Используйте перед каждой укладкой.

Смывать термозащиту не нужно.

Выбирайте средства с учетом типа волос.

Не превышайте рекомендуемую температуру укладки.

Регулярно обновляйте стрижку для предотвращения сечения кончиков.

Защита от холода и мороза

Советы по использованию фена зимой

Зимой без фена не обойтись, ведь мы торопимся на работу после утреннего мытья головы, ходим в бассейны и фитнесы, а после душа никак не выйти на мороз с влажными волосами. Только вот пользоваться сушкой в холодное время года нужно в щадящем режиме. Лучше потратить лишние пять минут на работу с феном, чем испортить волосы.

Общие правила сушки:

Аккуратно промокните волосы хлопковым полотенцем (не махровым).

Избегайте трения - это повреждает чешуйки волоса.

Дайте волосам немного подсохнуть естественным путем.

Наносите средство термозащиты в зависимости от типа волос.

Используйте холодный или теплый режим фена, избегайте горячего воздуха.

Чередуйте температуры для лучшего результата.

Держите фен на расстоянии 15-20 см от головы.

Сушите по направлению роста волос, двигайтесь от корней к кончикам.

Используйте узкую насадку для точного направления потока.

Носите головной убор (шапка, капюшон)

Помните, как еще в детстве мама, отправляя нас на улицу осенью или зимой, всегда повторяла "Надень шапку". Мы тогда сердились на назойливость, но как же она была права. И дело не только в том, что переохлаждение головы ведет к долгим простудам.

У шапки и капюшона много полезных функций:

Предотвращение спазма сосудов кожи головы;

Профилактика простудных заболеваний;

Сохранение общего тепла организма;

Защита волос от негативного воздействия холода.

Если мы ходим в прохладную погоду без шапки, то нарушается кровообращения в коже головы. Волосяные луковицы при этом получают недостаточно питания. Повышается выработка кожного сала, возможно и появление перхоти.

Шапку на зиму надо выбирать правильно:

из натуральных материалов;

соответствующего размера, чтобы не сдавливать голову и дать коже дышать;

способную защищать от ветра.

Как носить и где снимать головной убор:

Надевать при температуре ниже -2°C;

Снимать в помещениях;

Выбирать объемные модели для лучшей вентиляции;

Избегать синтетических материалов;

Регулярно стирать головной убор.

Правильное питание и витамины

Несбалансированный рацион питания, в частности, недостаток в нем витаминов, что зимой случается часто, всегда негативно влияет на состояние волос, приводя к следующим проблемам:

Замедленный рост волос (менее 1 см в месяц);

Истончение и ломкость волосяного стержня;

Повышенное выпадение (более 100 волос в сутки);

Тусклость и отсутствие блеска;

Появление перхоти и зуда кожи головы;

Преждевременное поседение;

Секущиеся кончики;

Нарушение баланса жирности;

Сложности с укладкой.

Важнейшие витамины для здоровья волос:

Витамин А, который контролирует выработку кожного сала, обеспечивает волосам эластичность, нормализует обмен веществ в коже головы.

Витамины группы B (Биотин (B7), В12, В6, В9) участвуют в производстве кератина, обеспечивают питание фолликул, стимулируют регенерацию, улучшает клеточный обмен.

Витамин C защищает волосы от внешних воздействий, участвует в синтезе коллагена, улучшает усвоение железа.

Витамин D стимулирует рост новых фолликул, регулирует жизненный цикл волос.

Витамин E защищает от окислительного стресса, улучшает кровообращение, увлажняет кожу головы.

Если у вас начали сильно выпадать волосы, обратите внимание на такие микроэлементы в своем рационе, как железо, цинк, селен, кремний.

Какие продукты стоит включить зимой

Зимой, когда волосы у женщин выпадают чаще, чем летом, нужно особенно тщательно балансировать рацион по содержанию белков и жиров. Именно они дают нам возможность поддерживать нормальный температурный режим организма, восстанавливать клетки, противостоять вирусным простудам. Так что голодные диеты и однообразный фастфуд точно не пойдут на пользу вашим волосам.

Правда полноценный рацион не всегда дорогой. Красную рыбу с высоким содержанием омега-3 можно заменить сельдью или скумбрией. Вместо авокадо полакомиться яблоками с собственной дачи, вместо бразильских орехов - выбрать более доступные грецкие.

Домашние средства против сухости и ломкости волос

Луковая маска с никотиновой кислотой

2 ст. ложки лукового сока.

1 желток яйца.

1 ампула никотиновой кислоты.

1/2 ч. л. лимонного сока.

несколько капель эфирного масла (для устранения запаха).

Маска с маслами и желтком

по 1 ст. ложке репейного, оливкового и касторового масла.

1 желток яйца.

1 ч. ложка коньяка.

Маска с алоэ (для жирный волос)

Сок алоэ.

Отвар крапивы.

Кефир (все компоненты в равных пропорциях).

Банановая маска (для сухих и поврежденных волос)

Мякоть 1/2 банана.

2 ст. ложки натурального йогурта.

1 ч. ложка растительного масла.

Пивная маска

1/2 стакана пива без газа.

1 ч. ложка растительного масла.

1 яйцо.

Масляная маска (для питания и блеска)

2 ст. ложки кокосового масла.

1 ст. ложка масла виноградной косточки.

1 ст. ложка миндального масла.

1 ч. ложка меда.

1 ч. ложка коньяка.

Эфирные масла розмарина и лаванды.

Желатиновая маска (для восстановления)

1 ст. ложка желатина.

Вода.

1 желток яйца.

Масло (для сухих волос).

Домашняя маска для волос: плюсы и минусы

Домашний маски просты в приготовлении и доступны по цене. Большинство продуктов в их составе можно всегда найти дома. Многим они знакомы еще с детства, когда бабушка мыла косы отваром ржаного хлеба или кефиров.

При регулярном использовании они действительно дают хороший результат. Однако, их применение тоже требует грамотного подхода. Если вы едите яйца или расточительное масло, то не факт, что эти продукты также понравятся вашей коже и волосам.

Обратите внимание на следующие моменты при подборе домашних масок:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Открытые ранки на коже головы.

Аллергические реакции.

Острые воспалительные процессы на коже головы.

Продукты, из которых вы готовите маску, и сама маска должны быть всегда свежими.

Регулярное применение домашних масок поможет улучшить состояние волос, сделать их более сильными и здоровыми. Выбирайте рецепт в зависимости от типа волос и существующих проблем.

Для предотвращения проблем с волосами зимой регулярно проводите следующие процедуры:

Глубокое очищение кожи головы.

Питательные маски 1-2 раза в неделю.

Масляные обертывания для восстановления структуры волос.

Массаж головы для улучшения кровообращения и стимуляции роста волос.

Сухой шампунь для волос: как правильно применять зимой

Осенью и зимой из-за постоянного ношения головных уборов волосы пачкаются быстрее. Сухой шампунь в эту пору становится особенно актуальным, так как помогает решить проблему без частого мытья.

Он не только временно заменяет стандартную гигиеническую процедуру (в дороге, в командировке, в спешке) но и создает дополнительный объем волосам под шапкой, защищает их от статического электричества.

Как использовать сухой шампунь:

Хорошо встряхните флакон.

Расчешите волосы.

Разделите их на проборы.

Держите баллон на расстоянии 20-30 см от головы.

Распыляйте средство на корни волос.

Аккуратно помассируйте кожу головы.

Подождите 3-5 минут.

Тщательно расчешите волосы.

Не наносите сухой шампунь на мокрые волосы.

Избегайте избыточного количества средства.

Не используйте чаще, чем через день.

Для лучшего распределения применяйте расческу.

При укладке феном используйте холодный режим.

Сочетайте с обычным мытьем головы.

Когда стоит обратиться к специалисту

"Иногда причиной выпадения волос как у женщин, так и у мужчин, может быть не только погода, но и более серьезные проблемы, например, затянувшийся стресс, вредные привычки (от увлечения сладким до курения), прием некоторых лекарственных препаратов и гормональный дисбаланс. Поэтому, если домашние средства не помогают, стоит обратиться за советов уже не к мастеру-парикмахеру, а к врачу", - советует трихолог Наталья Грачева.

К специалисту нужно обратиться:

если волосы сильно выпадают, а домашние средства, даже те, что посоветовал мастер-парикмахер, не помогают;

когда чешется и зудит сама кожа головы, могут появиться даже мелкие ранки;

если появились ломкие волосы после окрашивания, хотя вы не меняли салон, мастера и даже средство окраски;

когда домашний уход не помогает;

когда кроме проблем с волосами вы испытываете другие недомогания: нарушение сна, аппетита, потеря веса и так далее.

Часто задаваемые вопросы

Почему зимой волосы становятся сухими?

Основные факторы, влияющие на состояние волос в холодное время года: перепад температур, недостаточная увлажненность воздуха, ношение синтетических головных уборов, нарушение кровообращения в коже головы, дефицит витаминов и минералов в рационе.

Как часто можно использовать маску для волос зимой?

Готовые маски и аптечные средства нужно использовать раз в неделю, точнее можно посмотреть в инструкции к купленному вами средству.

Домашние маски можно использовать два раза в неделю. Обязательно следите за свежестью продуктов, из которых вы готовите косметику для волос.

Какие шампуни лучше выбрать для сухих волос?

Выбирайте шампуни, исходя из вашего типа волос и их состояния в настоящий момент. Для зимы лучше подойдут шампуни, содержащие лекарственные травы и питательные масла.

Чем увлажнять волосы зимой?

Для увлажнения волос в зимний период используйте маски с густой текстурой и бальзамы с питательными маслами. Их домашних средств подойдут маски на основе молочных продуктов (кефир, сметана), меда, яичного желтка, питательных масел.

Позаботьтесь об увлажнении воздуха на своем рабочем месте и в квартире.

Почему выпадают волосы зимой?

Зимой состояние волос часто ухудшается из-за нескольких факторов. Среди них - перепады температур, сухой воздух, синтетика в головных уборах, проблемы с кровообращением в коже головы и недостаток витаминов и минералов в рационе.

Как восстановить ломкие волосы?

Используйте мягкие шампуни с увлажняющими компонентами. Применяйте питательные маски и бальзамы. Выбирайте расчески с натуральной щетиной. Ограничьте использование термических приборов. Наносите термозащиту перед укладкой

Носите головные уборы в холодное время года. Избегайте тугих причесок. Мойте волосы в зимнее время, если они у вас относятся к нормальному и сухому типу, не чаще одного раза в 2-3 дня.

Можно ли зимой пользоваться сухим шампунем?

Сухой шампунь в эту пору становится особенно актуальным, так как помогает решить проблему без частого мытья. Он не только временно заменяет стандартную гигиеническую процедуру (в дороге, в командировке, в спешке), но и создает дополнительный объем волосам под шапкой, защищает их от статического электричества,

Как защитить волосы под шапкой?

Подбирайте шапку из натуральных материалов. Она не должна сдавливать голову и сидеть слишком свободно. Это не только гарантирует, что головной убор не нарушит кровообращение головы, но и сохранить прическу.

Если вы не любите шапок и бережете свою укладку, альтернативой могут стать капюшон или модный капор, выбор которых сегодня очень широк.

Заключение

Зимой волосы испытывают стресс, связанный с изменением погодных условий и использованием отопительных приборов. Основные из них включают:

сухость и ломкость. Холодный воздух и центральное отопление сильно высушивают волосы, делая их хрупкими и ломкими;

статическое электричество. Трение волос о головные уборы приводит к накоплению статического электричества, что вызывает неприятные ощущения;

сечение кончиков. Ветер и трение усугубляют проблему сечения волос, делая их менее привлекательными;

потеря блеска. Обезвоженные волосы теряют свой естественный блеск и становятся тусклыми;

раздражение кожи головы. Холод и сухой воздух могут вызывать зуд и раздражение кожи головы.

Для поддержания здоровья волос зимой необходимо применять комплексный подход, включающий очищение, увлажнение и защиту:

Используйте мягкие шампуни с увлажняющими компонентами.

Раз в неделю проводите глубокое очищение кожи головы с помощью пилингов.

Мойте волосы теплой водой, избегая горячей, чтобы не пересушивать их.

Наносите шампунь дважды для более тщательного очищения.

После каждого мытья применяйте увлажняющие бальзамы.

Используйте маски, содержащие глицерин, пантенол и гиалуроновую кислоту.

Наносите несмываемые кондиционеры для дополнительного увлажнения.

Ежедневно добавляйте масла на кончики волос.

Для достижения наилучших результатов в зимний период рекомендуется использовать средства с определенными активными компонентами:

Глицерин и пантенол обеспечивают глубокое увлажнение.

Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу в волосах.

Мочевина защищает волосы от внешних факторов.

Экстракты алоэ питают и восстанавливают волосы.

Масла и липиды укрепляют структуру волос и восстанавливают их после повреждений.

Чтобы волосы оставались здоровыми и красивыми в зимний период, следуйте этим простым советам: