Популярная блогерша снялась для журнала в откровенном виде

Американская певица, танцовщица, актриса и популярная блогерша Эддисон Рэй в откровенном виде снялась для журнала W. Соответствующий материал появился на сайте издания.

© Соцсети

На одном из кадров 25-летняя знаменитость предстала в полный рост в черном наряде. Она надела трусы и укороченный вязаный топ бренда Alaia, который обнажал грудь со стикини в виде сердец на сосках.









Кроме того, инфлюэнсерша позировала в мини-платье Givenchy, прижав голову коленям и оголив ягодицы. Также фотограф Рафаэль Паваротти запечатлел ее в прыжке в трусах Dolce & Gabbana и футболке.

