Стилист рассказал, как подобрать подходящий свитер

При выборе свитера на осень важно правильно подобрать модель и цвет, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. Об этом kp.ru рассказала персональный стилист Евгения Гудошина.

«В первую очередь, учитывайте свои особенности фигуры и колорит. Не забывайте, что популярный сегодня бежевый идет далеко не всем, как и oversize. Объемные вязаные узоры визуально увеличивают, а гладкий трикотаж машинной вязки стройнит. Для фигур с бедрами шире плеч подойдут укороченные модели», — объяснила эксперт.

Она отметила, что в моде в этом сезоне будут натуральные материалы с небольшим добавлением синтетики, например шерсть с полиэстером в соотношении 80 на 20. К наиболее комфортным стилист отнесла кашемир и шерсть с шелком.

По ее словам, освежить образ поможет надетая под свитер белая футболка. Укороченные модели можно сочетать с брюками на высокой талии, удлиненные — с легинсами, заключила Гудошина.

Стилист Юлия Железнова до этого рассказала «Газете.Ru», что ремень — самый модный аксессуар этой осени. Она обратила внимание, что Дома моды в этом сезоне предлагают разнообразие: от классических кожаных моделей до широких тканевых, цепочек, ремней с массивными пряжками и необычными текстурами. Эксперт заявила, что широкие варианты идеально сочетаются с пальто, жакетами и трикотажными платьями, тогда как тонкие — с юбками, блузами и даже поверх объемных свитеров.