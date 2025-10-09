Анна Семенович похвасталась кольцом за три миллиона рублей

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович похвасталась роскошным подарком от возлюбленного — бизнесмена Дениса Шреера. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Подписчики поинтересовались у певицы, как понять, действительно ли мужчина любит в отношениях. В свою очередь звезда посоветовала обращать внимание на поступки, а не слова, и показала руку с подаренным ей кольцом Serpenti бренда Bulgari.

Стоимость аналогичного ювелирного изделия из белого золота с бриллиантами на официальном сайте марки составляет 29,9 тысячи евро (примерно три миллиона рублей).

В марте Анна Семенович также показала подаренный женихом браслет Bulgari за миллионы рублей.