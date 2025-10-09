Известный актер огорчил фанатов внешностью после похудения

Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джона Хилл попал в объективы папарацци после похудения и расстроил фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

41-летнего артиста запечатлели на съемочной площадке нового фильма Cut Off в обтягивающей леопардовой водолазке и джинсах с низкой посадкой, оформленных и черной бахромой. Кроме того, на нем был черный кожаный ремень, очки в сияющей оправе и светловолосый парик.

Поклонники разделились во мнениях по поводу изменившейся внешности звезды «Мачо и ботана» и «Парней со стволами».

«Сомневаюсь, что он сбросил вес старым проверенным способом. Эти дорогие лекарства — кратковременное решение, а этот парень уже не раз худел и всегда набирал вес снова», «Еще одна похудевшая с помощью "Оземпика" звезда», «Сразу было понятно, что он выбрал легкий путь — укол, а не спортзал и диету», «Разве полнота не была частью его привлекательности?», «На самом деле с небольшим лишним весом он выглядит лучше», «Очень грустно, когда так далеко заходят знаменитости, чтобы выглядеть настолько неестественно», — высказывались они в комментариях под материалом.

В сентябре австралийский актер новозеландского происхождения Рассел Кроу вышел в свет после похудения и также вызвал ажиотаж в сети.