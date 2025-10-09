Жена Цекало снялась в бикини после слухов об Оземпике

Жена Александра Цекало, Дарина Эрвин, продемонстрировала фигуру на фоне слухов об использовании «Оземпика». Она опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дарина Эрвин предстала перед камерой в красном крошечном бикини и голубых джинсовых шортах. Художница также надела золотое колье. Жена Цекало была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого интернет-пользователи писали, что Дарина Эрвин похудела с помощью «Оземпика» — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа. Инъекции помогают многим знаменитостям быстро избавиться от лишних килограммов. Сама художница не комментировала слухи.

В сентябре Дарина Эрвин опубликовала в личном блоге фото, где была запечатлена в сером топе с глубоким вырезом, под который не стала надевать бюстгальтер. Она сочетала элемент гардероба с облегающими брюками-клеш. Жена Александра Цекало добавила к наряду черные солнцезащитные очки, сумку на плечо и украшение на шею. Художница уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Она позировала на фоне гор.

В 2018 году Дарина Эрвин познакомилась с Александром Цекало. Вскоре они поженились. Сейчас супруги вместе живут в Лос-Анджелесе и не любят публичности. В апреле 2023 года СМИ сообщили, что Цекало негативно отреагировал на просьбу поклонницы в магазине сделать совместное фото.