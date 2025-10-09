Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Крис Дженнер кардинально сменила имидж. Она опубликовала кадры с преображением в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Звездный стилист-парикмахер Крис Эпплтон покрасил Крис Дженнер в платиновый блонд и уложил ей волосы. 69-летняя звезда реалити-шоу была запечатлена в черной майке, кожаном жакете и золотом колье с зеленым камнем. Она также надела серьги с бриллиантами. Ей сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.

© Соцсети

На прошлой неделе Ким Кардашьян показала кардинально новый имидж — черную короткую стрижку в стиле матери Крис Дженнер. Бизнесвумен также была одета в серый тренч и чокер из ленты.

Позже 44-летняя Ким Кардашьян стала гостьей гала-вечера BoF 500, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Модель выбрала для закрытого мероприятия белый топ с открытой спиной и облегающую макси-юбку. Звезда реалити-шоу дополнила образ серьгами, каффами и кольцами. Ей сделали макияж с черными стрелками и коричневой помадой. Бизнесвумен продемонстрировала новую короткую стрижку.