Шесть классных пудр для макияжа с матирующим эффектом

Не все любят зеркальный корейский блеск на лице, который порой напоминает не эстетичное сияние, а слой пота после тренировки. Если вы из числа тех, кто выбирает ровную матовую кожу или максимально естественный финиш со стратегическими бликами в нужных зонах, эта подборка для вас. Собрали 6 достойных пудр в разных форматах и жанрах.

Компактная матирующая пудра, Erre Due

Иногда кажется, что бьюти-мир позабыл концепцию пудры с пигментом. Зря! Этот экземпляр не только даёт бархатистый финиш, но и добавляет тонкое покрытие, которое приглушает разные цветовые нюансы кожи. Таким средством можно дополнить лёгкий тональный крем, при этом не создав эффект «слоёного пирога». Визуально макияж будет выглядеть аккуратным и не перегруженным.

Компактная пудра Airy Fit, Thim

Когда-нибудь наносили пудру под тональный крем? Этот малоизвестный, но эффективный лайфхак сделает макияж максимально стойким. Пудра сможет выступить и в качестве базы, и в качестве финишного средства, чтобы кожа стала гладкой и визуально матовой. В составе также есть матирующий комплекс, который работает в течение дня и поглощает излишки себума.

Пудра Wonder me, Pupa Milano

Не любите глухую матовость, но и жирное сияние в Т-зоне не слишком приветствуете? Попробуйте пудру с полуматовым финишем, близким к естественному. Эта даст лёгкое покрытие, приглушит лоснящиеся участки кожи и визуально заблюрит поры.

Рассыпчатая пудра Lamb Skin Loose Powder, Bob

В прозрачной коробочке четыре секции с разными оттенками пудры: лавандовым, розоватым, зеленоватым и бежевым. При смешивании они дают уникальный цвет, который немного корректирует цветовые особенности кожи. Матирование не непробиваемое, на лице остаются признаки жизни. В наборе есть пуховка.

Минеральная матирующая пудра, Zeitun

Эта пудра — повод познакомиться с минеральной косметикой. В составе есть слюда, которая отражает падающий на кожу свет и делает поры почти невидимыми. Пудра создаёт сатиновый финиш и фиксирует уже нанесённую косметику.

Прозрачная гель-пудра Magic Shine Eraser, Catrice

Если классические пудры уже не радуют, обратите внимание на этот прозрачный густой гель. При нанесении на кожу он слегка тает и становится похожим на праймер для макияжа. Из-за формулы средство моментально сглаживает поры и придаёт матовый финиш, а ещё не конфликтует с привычными тональными средствами.