Louis Vuitton представила эксклюзивные часы Monterey

Louis Vuitton обращается к архивам — и делает это с утончённой смелостью. Новые часы Monterey переносят нас в 1988 год, когда Дом впервые представил миру свои наручные часы, созданные легендарным архитектором Гае Ауленти. Сегодня эта икона индустриального дизайна возвращается в лимитированном тираже — всего 188 экземпляров — соединяя эстетику конца XX века с мастерством XXI.

© Antenna Daily

Наследие будущего

В конце 80-х Louis Vuitton только начинал экспериментировать с часовым искусством. Модели LV I и LV II, спроектированные Ауленти, выглядели как объекты из футуристического фильма: плавные, обтекаемые, без резких граней. Корпус напоминал отполированный речной камень, а форма была подчеркнуто архитектурной — ведь автором был не просто дизайнер, а архитектор мирового уровня.

Monterey сохраняет этот дух. Корпус без дужек, лаконичный профиль и смещённая вверх коронка — всё здесь дышит минимализмом, но с французской изысканностью.

Совершенство формы

Корпус выполнен из жёлтого золота диаметром 39 мм — это баланс классики и современности. Корона, словно ювелирный акцент, украшена узором Clous de Paris и инкрустирована в корпус так, что кажется частью цельного силуэта.

На обороте — скрытое напоминание о редкости: выгравированная надпись «1 of 188». Ремешок легко сменить — механизм быстрой замены стал данью времени, когда функциональность ценится не меньше эстетики.

Белая эмаль, красные акценты, синие стрелки

Циферблат Monterey заслуживает отдельной истории. Изготовленный из эмали Grand Feu, он рождается в процессе, требующем до 20 часов ручного труда и десяти обжигов при температуре около 900°C.

Результат — чистая, опалесцирующая поверхность, сияющая мягким светом. Контраст красных и синих отметок на шкале отсылает к оригинальной палитре 1988 года. Тонкие стрелки из белого золота и секундная из закалённой синей стали создают точку баланса между винтажом и технологичностью.

Душа механизма

Под сияющим фасадом скрывается сердце — калибр LFTMA01.02, созданный в мануфактуре La Fabrique du Temps Louis Vuitton. Это автоматический механизм с запасом хода до 45 часов, отделанный вручную по канонам высокой часовой традиции.

Ротор из 18-каратного золота украшен фирменным V-орнаментом, мосты и пластина — с тонким пескоструйным и сатинированным узором. Всё дышит точностью, спокойствием и уверенностью в себе — как и сам Monterey.

Диалог времени

«Monterey — это мост между прошлым и будущим, — говорит Маттьё Геги, креативный директор La Fabrique du Temps. — Мы не копировали дизайн 80-х, а переосмыслили его через призму сегодняшнего savoir-faire Louis Vuitton».

Этот диалог между эпохами чувствуется не только в часах. На показе A/W 2025 Николя Гескьера модели дефилировали с оригинальными LV II на запястьях, напоминая: архивы — это не музей, а источник вдохновения.

Louis Vuitton Monterey: коллекционный объект

Monterey — это не просто аксессуар. Это воспоминание о будущем, созданное с той же страстью, с какой Дом Louis Vuitton изготавливает сундуки, чемоданы и Haute Horlogerie.

Лимитированное издание из 188 экземпляров — для тех, кто ценит не только время, но и историю, которая его формирует.