Бывшая жена Сергея Шнурова снялась в крошечном бюстгальтере

Ресторатор и предпринимательница Матильда Шнурова снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Бывшая жена певца и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова запечатлела себя на камеру в крошечном атласном бюстгальтере голубого цвета. Кроме того, она позировала перед зеркалом в желто-фиолетовой мини-юбке, оформленной оборками. Также на размещенном кадре видно, что знаменитость нанесла на лицо минимальное количество макияжа, а волосы заплела в тонкие косы.

© Соцсети

В марте Шнурова опубликовала откровенные снимки. Тогда бизнесвумен предстала перед камерой в прозрачном платье-накидке, отказавшись от нижнего белья.