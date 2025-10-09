Депутат Шеремет: угрозы Зеленского о блэкаутах ввергнут Украину в темные времена

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях являются пиар-акцией. Об этом заявил директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

© Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии организовать блэкауты, так как уже используется максимум их возможностей. Для того, чтобы реализовать угрозу, украинским войскам нужно усилить давление, но сил и средств для этого у них нет.

«Зеленский как обычно выступает с пиар-акцией, на этот раз на фоне колебаний президента США Дональда Трампа по поводу передачи Киеву Tomahawk. Украинскому лидеру надо как-то показать себя с выигрышной стороны и стимулировать скорейшее принятие окончательного решения», — сказал эксперт.

Ранее Зеленский пригрозил двум российским регионам блэкаутом. Причиной, по его словам, послужит масштабное отключение света на территории Украины из-за российских ударов.