Певица Анна Седокова снялась в костюме с выглядывающими трусами. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Анна Седокова показала фигуру в бордовом спортивном костюме с полосками, приспустив штаны и продемонстрировав нижнее белье. Певица стояла перед зеркалом в кедах на платформе. Поп-исполнительница была запечатлена с уложенными распущенными волосами и без косметики.

© Соцсети

На прошлой неделе Анна Седокова стала гостьей премьеры мюзикла «Любовь без памяти» по песням рэпера Басты, которая прошла «Вегас Сити Холл». Она предстала перед фотографами в черном топе с принтом, который дополнила змеиными брюками на шнуровке с заниженной талией и туфлями на каблуках. Певица также надела массивные браслеты и кольцо. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.

У Седоковой есть трое детей. Первенца Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, с которым развелась в 2006 году. В 2011 году у певицы появилась дочь Моника. А в 2017 году Седокова родила сына Гектора от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после этого события. По словам исполнительницы, она буквально «сбежала из-под венца», и ни разу не пожалела о своем решении.