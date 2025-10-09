14-летняя дочь Бекхэмов продемонстрировала колье за девять тысяч долларов

Дочь футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, Харпер, появилась на публике в украшениях стоимостью $9 тысяч. Об этом сообщает Daily Mail.

14-летняя Харпер Бекхэм стала гостьей премьеры документального сериала о жизни ее матери. Дочь знаменитостей позировала перед фотографами в черном макси-платье бренда Виктории Бекхэм за $2500. Девушка также надела колье Van Cleef & Arpels, которое стоит $9150. Ей сделали макияж в естественном стиле и уложили волосы. Харпер пришла на презентацию под руку со своим 23-летним братом Ромео. На мероприятии также были их 20-летний брат Круз и его 29-летняя возлюбленная Джеки Апостол.

При этом старший сын Бекхэмов Бруклин не пришел поддержать свою мать.

В марте возникли слухи о новом конфликте в семье Виктории и Дэвида Бекхэма. Началось с того, что их сын Бруклин и его жена Никола Пельтц-Бекхэм пропустили показ бренда Виктории. Кроме того, пара не поздравила дизайнера с Днем матери. Позже инсайдер издания TMZ сообщил, что Никола считает родителей своего мужа «токсичными». Девушке якобы не нравится, как Виктория и Дэвид Бекхэм общаются с сыном.

Никола Пельтц вышла замуж за Бруклина Бекхэма в апреле 2022 года. По данным журналистов, организация свадьбы спровоцировала вражду между девушкой и Викторией Бекхэм. Модель предпочла пойти к алтарю в платье Valentino Couture, а не бренда Бекхэм.