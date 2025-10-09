Топ-3 пластические операции, которые возвращают молодость лица

Как вернуть молодость лица при помощи пластики: топ-3 операции
Возрастные изменения лица могут значительно влиять на внешний вид, делая человека старше и выглядящим уставшим. Как исправить ситуацию по помощи пластической хирургии, раскрыл эксперт.
Пластическая хирургия предлагает эффективные методы восстановления молодости. Об этом в интервью ИА RuNews24.ru рассказал известный российский пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.
Эксперт выделил три основные операции, которые позволяют максимально омолодить лицо и шею. По словам Андрея Леликова, возрастные изменения проявляются в трёх ключевых зонах лица:
- область глаз (верхние и нижние веки);
- овал и средняя зона лица;
- контуры шеи (изменения эластичности, морщины, провисание).
Первая операция, которая вернет молодость, это операция для области глаз — блефаропластика.
«Для устранения нависающих век, мешков и морщин под глазами выполняется блефаропластика. Это позволяет значительно улучшить восприятие этой зоны: глаза становятся более открытыми, уходят уставший вид, придавая лицу свежесть и молодость», — отметил собеседник издания.
Блефаропластика помогает избавиться от «уставших» глаз, что в свою очередь визуально омолаживает лицо. Эта процедура особенно эффективна для устранения излишков кожи и мешков под глазами, восстанавливая природную яркость взгляда. Вторая операция нужна для восстановления овала лица — смас лифтинг.
«Лицо — это словно слоеный пирог: кожа, подкожная клетчатка, мышечная маска, а затем — костная опора. С возрастом гравитационные силы, снижение тонуса мышц и ухудшение структуры кожи вызывают сползание мягких тканей, формируя брыли и вызывая утрату четкости овала», — подчеркнул врач.
Для борьбы с этими возрастными проявлениями Андрей Леликов советует SMAS лифтинг лица — операцию, при которой подтягиваются мягкие ткани лица и фиксируются на костных структурах:
«Это позволяет натянуть кожу без чрезмерного натяжения, убрать избытки и вернуть лицу молодой, подтянутый вид. Процедура значительно улучшает овал и избавляет от возрастных провисаний».
Такой подход обеспечивает эффект омоложения примерно на 10–15 лет, делая лицо более свежим и подтянутым. И третья операция - это подтяжка шеи.
«На шее также с возрастом появляются морщины, дряблость и излишки кожи. Гравитация и снижение упругости делают шейный контур менее четким и дряблым», — пояснил Андрей Леликов.
Здесь применяется пластика шеи (платизмопластика):
- подтяжка всех слоев, включающая кожу, подкожную клетчатку и мышечный слой.
- фиксация тканей к костям черепа для максимального омолаживающего эффекта.
«Комплексная операция по подтяжке лица, шеи и блефаропластика позволяет добиться максимального визуального омоложения — человек выглядит на 10–15 лет моложе», — подчеркнул эксперт.
Важно понимать, что пластические операции, выполненные в комплексе, дают заметный эффект омоложения.
«Если правильно выбрать и сочетать операции на глазах, лице и шее, то итогом станет не просто сглаживание морщин, а гармоничный, свежий и молодой внешний вид», — заключил пластический хирург Андрей Леликов.
Визуально эффект сохраняется долго, а восстановительный период позволяет быстро вернуться к привычной жизни.