Топ-3 пластические операции, которые возвращают молодость лица

Возрастные изменения лица могут значительно влиять на внешний вид, делая человека старше и выглядящим уставшим. Как исправить ситуацию по помощи пластической хирургии, раскрыл эксперт.

Пластическая хирургия предлагает эффективные методы восстановления молодости. Об этом в интервью ИА RuNews24.ru рассказал известный российский пластический хирург – врач высшей категории, к.м.н., член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов.

Эксперт выделил три основные операции, которые позволяют максимально омолодить лицо и шею. По словам Андрея Леликова, возрастные изменения проявляются в трёх ключевых зонах лица:

область глаз (верхние и нижние веки);

овал и средняя зона лица;

контуры шеи (изменения эластичности, морщины, провисание).

Первая операция, которая вернет молодость, это операция для области глаз — блефаропластика.

«Для устранения нависающих век, мешков и морщин под глазами выполняется блефаропластика. Это позволяет значительно улучшить восприятие этой зоны: глаза становятся более открытыми, уходят уставший вид, придавая лицу свежесть и молодость», — отметил собеседник издания.

Блефаропластика помогает избавиться от «уставших» глаз, что в свою очередь визуально омолаживает лицо. Эта процедура особенно эффективна для устранения излишков кожи и мешков под глазами, восстанавливая природную яркость взгляда. Вторая операция нужна для восстановления овала лица — смас лифтинг.

«Лицо — это словно слоеный пирог: кожа, подкожная клетчатка, мышечная маска, а затем — костная опора. С возрастом гравитационные силы, снижение тонуса мышц и ухудшение структуры кожи вызывают сползание мягких тканей, формируя брыли и вызывая утрату четкости овала», — подчеркнул врач.

Для борьбы с этими возрастными проявлениями Андрей Леликов советует SMAS лифтинг лица — операцию, при которой подтягиваются мягкие ткани лица и фиксируются на костных структурах:

«Это позволяет натянуть кожу без чрезмерного натяжения, убрать избытки и вернуть лицу молодой, подтянутый вид. Процедура значительно улучшает овал и избавляет от возрастных провисаний».

Такой подход обеспечивает эффект омоложения примерно на 10–15 лет, делая лицо более свежим и подтянутым. И третья операция - это подтяжка шеи.

«На шее также с возрастом появляются морщины, дряблость и излишки кожи. Гравитация и снижение упругости делают шейный контур менее четким и дряблым», — пояснил Андрей Леликов.

Здесь применяется пластика шеи (платизмопластика):

подтяжка всех слоев, включающая кожу, подкожную клетчатку и мышечный слой.

фиксация тканей к костям черепа для максимального омолаживающего эффекта.

«Комплексная операция по подтяжке лица, шеи и блефаропластика позволяет добиться максимального визуального омоложения — человек выглядит на 10–15 лет моложе», — подчеркнул эксперт.

Важно понимать, что пластические операции, выполненные в комплексе, дают заметный эффект омоложения.

«Если правильно выбрать и сочетать операции на глазах, лице и шее, то итогом станет не просто сглаживание морщин, а гармоничный, свежий и молодой внешний вид», — заключил пластический хирург Андрей Леликов.

Визуально эффект сохраняется долго, а восстановительный период позволяет быстро вернуться к привычной жизни.