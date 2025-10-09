Супермодель и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в оголяющем грудь платье. Фото опубликовано на сайте Daily Mail.

52-летняя Хайди Клум посетила премьеру шоу Blinded By Delight, которая прошла 8 октября в Берлине. Супермодель предстала перед фотографами в черное мини-платье с объемными рукавами и глубоким декольте. Манекенщица также надела колготки, кольцо с бриллиантом и туфли на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с темными тенями и нюдовым блеском.

На прошлой неделе Хайди Клум приняла участие в показе бренда Vivienne Westwood в Париже. Супермодель вышла на подиум в белом мини-платье «невесты» с торчащими трусами из-за разрезов на ягодицах. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали макияж с кремовой помадой.

На днях Хайди Клум посетила показ бренда Vetements, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия прозрачное кружевное платье с цветочным принтом, стринги и туфли на каблуках. Манекенщица также продемонстрировала вставные металлические зубы. Интернет-пользователи были удивлены внешним видом знаменитости.