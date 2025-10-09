Фанаты возмутились новым образом Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова удивила подписчиков, когда выложила у себя на страничке серию фотографий, где она предстала в совершенно новом образе. Правда, помимо восторженных отзывов получила и порцию хейта. Детали — в материале.

Анастасия Волочкова в последнее время начала экспериментировать со своим имиджем. В прошлом году, например, в её гардеробе появился парик с длинными светлыми волосами. Народ пришёл к выводу, что ей длинные волосы идут. Сама Настя пояснила, что парик — это ещё и удобно. Также балерина постоянно устраивает фотосессии с помощью своей подруги-фотографа Елены Галицыной. Там она постоянно меняет образы.

На сей раз Волочкова и вовсе решила стать «девочкой», как её окрестили в Интернете. Она заплела две косы и в таком образе запечатлела себя на камеру. Образ дополнил лёгким платьем. Впрочем, как сообщила Анастасия, и здесь на неё вылили ушат хейта: народ обвинил её в излишнем использовании фотошопа и не поверил в то, что звезда внезапно помолодела. Тогда она записала видео, чтобы наглядно продемонстрировать: у неё все свое.