В Подмосковье врачи удалили 90-летней женщине кисту, с которой она жила 30 лет

Специалисты Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы успешно прооперировали 90-летнюю женщину с кистозным образованием на голове. Прежде чем решиться на хирургическое вмешательство, пациентка проходила с новообразованием 30 лет.

— Атерома — это кистозное образование, возникающее в результате закупорки сальной железы. Длительное ее существование опасно рядом осложнений. С первого раза мы успешно удалили новообразование, без натяжения тканей, что обеспечило оптимальный косметический результат и быстрое восстановление, — рассказала врач-хирург Вера Заречина.

После лечения пациентка отметила, что сожалеет о том, что не сделала операцию раньше. На данный момент женщину уже выписали. Врачи отмечают, что атерома требует своевременного лечения из-за риска осложнений. При обнаружении подозрительных образований следует обратиться к хирургу для консультации, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Ранее специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина спасли 15-летнего подростка с большой гормонопродуцирующей опухолью весом более трех килограммов.

Также в августе этого года у 17-летней москвички врачи больницы Сперанского выявили эхинококковую кисту размером 10x10 сантиметров. Новообразование появилось в легком девушки. Заболевание вызвано личинками ленточных червей Echinococcus, обычно оно возникает из-за употребления зараженной пищи или воды.