«Самая сексуальная в мире судья» снялась в микробикини

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась новыми кадрами в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

43-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», позировала перед камерой в бежевых босоножках, солнцезащитных очках и с распущенными волосами. Кроме того, она снялась в кожаном микробикини черного цвета. На размещенных кадрах видно, что раздельный купальник состоял из частично оголяющего грудь бюстгальтера и крошечных трусов с завязками на талии.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», также опубликовала откровенные снимки. Спортсменку запечатлели в бикини с завязками на груди. Она позировала перед камерой с раздвинутыми ногами, сидя на ступени.