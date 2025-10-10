Ведущий «Модного приговора» назвал самую стильную верхнюю одежду осени

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самую стильную верхнюю одежду осени. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Советую вам в этом сезоне присмотреться к верхней одежде с заниженной линией талии. Особенно актуальны будут зауженные к низу пальто, тренчи и куртки. Силуэт перевернутой трапеции отсылает к эпохе 80-х. Особенный шик — носить такое пальто на голое тело как платье», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона.