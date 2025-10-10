Ляйсан Утяшева снялась в старомодном образе

Ведущая Ляйсан Утяшева с ретро укладкой снялась в кожаном тренче. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ляйсан Утяшева позировала в бордовом жакете и облегающей юбке с золотыми пуговицами, а также в черном кожаном тренче и солнцезащитных очках. Ей также сделали ретро укладку с пучком и макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

В конце июля Ляйсан Утяшева выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в шоколадном макси-платье с облегающим верхом и разрезом до бедра. Телеведущая также надела золотое массивное колье и браслеты. Гимнастке уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с темными тенями и нюдовыми губами. Снимки были сделаны во время съемок шоу «Большой куш».