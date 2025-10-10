Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

Врач-дерматолог Александр Быканов высказался по поводу набирающей популярность процедуры по увеличению клитора. Этот тренд он оценил в своем Telegram-канале.

«Это одна из самых бесполезных по своей сути процедур. Если интимная пластика в некоторых проявлениях, особенно реконструктивных, имеет место быть, то тут по всем пунктам мимо», — уверяет Быканов.

По его словам, эта процедура является лишь способом заработать деньги, но никакой доказанной пользы не имеет. В том числе после нее женщины не будут получать больше удовольствия от секса. Не влияет гиалуроновая кислота, используемая для увеличения клитора, и на его чувствительность. При этом такое вмешательство является безопасным, поскольку препарат потом рассосется, добавил врач.

