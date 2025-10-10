Пять бьюти-трендов, которые задала Неделя моды в Париже

Париж снова доказал, что умеет не только создавать моду, но и превращать макияж в искусство. Весенне-летние показы собрали весь бьюти-мир в одну большую игру — с оттенками, текстурами и настроением. Здесь никто не пытался угодить трендам из TikTok: дизайнеры и визажисты просто кайфовали и напоминали, что красота — это не формула, а настроение.

© Just Talks

Розовый

На показе Chloé привычная «девочка с мечтами о лете» превратилась в героиню, которой наконец-то не страшно рискнуть. Визажист Ядим рассказал, что вдохновением стал вопрос: «Как сделать образ чуть смелее, но не потерять нежность?» Ответ — розовый, но не наивный. Губы цвета жвачки и легкий румянец выглядели не как попытка вернуть юность, а как игра с прошлым. Похожие акценты появились у Tom Ford, где розовый стал глянцевым и почти дерзким, и у Comme des Garçons — с пастельными париками, которые превратили моделей в героинь фантастического сна. Даже у Schiaparelli этот оттенок получил новую энергию — на веках вместо губ, в сиянии, которое больше похоже на огонь, чем на румянец.

Минимализм

Если в Нью-Йорке делали ставку на сложные ногти, то Париж неожиданно выбрал обратное — чистые, отполированные до блеска ногтевые пластины. На показе Dior Джонатан Андерсон настоял на «естественном идеале»: немного полировки, минимум лака, максимум ухода. Нейл-артисты добавляли только прозрачное покрытие, чтобы ногти выглядели как после дорогого спа, а не салонного марафона. У Loewe и Chloé пошли по тому же пути — ощущение чистоты и лёгкости стало новым символом роскоши.

Инопланетное сияние

Thom Browne устроил настоящий выход в космос. Вместо привычного гламура — серебряная кожа и свечение, будто изнутри. Визажист Isamaya Ffrench говорила, что кожа должна выглядеть «неземной, но живой». Перед макияжем модели проходили через массажи и уходы, где каждая минута влияния пальцев на лицо считалась частью ритуала. Парижские facial-гуру утверждали: сияние начинается не с хайлайтера, а с того, что ты чувствуешь. Поэтому кожа моделей буквально светилась, а не блестела

Прическа без усилий

Главный hair-тренд сезона — будто ты вообще не старалась. На показах Dries Van Noten волосы собирали в свободные французские твисты с короткой челкой, которую будто подстригли на кухне. У Undercover в ход пошли гигантские крабики и беспорядочные пучки, а у The Row — идеальные скульптурные укладки, выглядевшие так, словно через минуту вот-вот развалятся. Chanel добавил немного романтики — низкие пучки с выбившимися прядями, без намека на глянец. Париж снова доказал, что самое стильное — это немного небрежности.

Глянец везде

И всё же без блеска Париж не обошёлся. На показе Tom Ford губы сияли так, что в них отражался свет со сцены. От карамельных до неоновых оттенков — правило одно: не жалеть глянца. В Lacoste пошли дальше и перенесли идею лака на волосы. Пряди выглядели так, будто их покрыли тонким слоем стекла. А у Giambattista Valli влажные волны получили новую жизнь — не пляжный, а почти киношный лоск.

Париж показал: красота снова живет вне правил. Можно быть блестящей и естественной, розовой и сильной, растрепанной и собранной одновременно. Главное — не пытаться быть «идеальной». Настоящий тренд сезона — удовольствие. От того, как ты выглядишь, как себя чувствуешь и как умеешь играть со всем этим, не включая фильтры.