56-летняя супермодель посетила балет в прозрачном платье и без нижнего белья

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен в откровенном виде посетила балет в Нью-Йорке. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летняя манекенщица выбрала для выхода в свет открытые черные туфли и прозрачное платье серо-голубого цвета, оформленное черными полосами и вырезом на груди. На размещенных фото видно, что знаменитость не стала надевать под изделие нижнее белье.

Также можно заметить, что визажисты дополнили эффектный образ Кристенсен ярко-красной помадой и нюдовым макияжем глаз. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в пышные кудри.

В сентябре Хелена Кристенсен в откровенных образах снялась для журнала Vogue Scandinavia. На одном из кадров супермодель позировала в черном нижнем белье, которое состояло из бюстгальтера-бандо с сеткой и трусиков.