Открытия в бьюти-индустрии, которые помогут сберечь красоту

Клеточная косметика постепенно перестает быть некоей абстракцией и превращается в точные и эффективные формулы, которые работают через сигналы для клеток и умную доставку активов в глубинные слои кожи. И это не магия, как может показаться, а курс на более глубокую и точечную борьбу со старением, воспалением, сухостью и другими проблемами. Мы собрали для вас самые интересные бьюти-открытия последнего времени.

Малассезин: постбиотик и тонкая настройка пигментации

Малассезин — это метаболит дрожжевых микробов рода Malassezia. В лаборатории он проявляет активность как мягкий модулятор рецептора AhR, который участвует в управлении воспалением и реакцией кожи на стресс. При аккуратной дозировке такая регуляция теоретически помогает выравнивать тон и снижать раздражение, не выключая естественную защиту. Тема относительно новая, значит, важен патч-тест при первом применении и постепенный ввод в бьюти-рутину.

Мини-белки для конкретной цели

Мини-белки и де-novo пептиды — микроскопические белковые конструкции, которые специально проектируют под конкретные задачи. По сути, это миниатюрные копии активных факторов роста или клеточных рецепторов, которые подают клеткам кожи понятные сигналы к регенерации.

Идея в том, чтобы точечно включать синтез компонентов матрикса, ускорять заживление микроповреждений и снижать фоновое воспаление. Меньший размер молекул позволяет им лучше проникнуть в роговой слой и обеспечивает стабильность формуле крема. Компоненты хорошо сочетаются с пептидами и керамидами, но действуют постепенно, с течением времени.

Везикулы растительного происхождения: мягкая доставка активов

Экстраклеточные везикулы из растений — микропузырьки из липидов, которые могут переносить груз из антиоксидантов и микро-рнк. По строению они похожи на собственные пузырьки клеток кожи, поэтому легко сливаются с поверхностными слоями. Это хорошо себя зарекомендовавший способ донести активы глубже и одновременно поддержать кожный барьер без раздражения. Актив хорошо заходит в сыворотках для чувствительной кожи, дружит с цинком, пантенолом и центеллой.

Спермидин: очищение на клеточном уровне

Это природный полиамин, который активирует процессы очищения. Для кожи это означает более аккуратную утилизацию поврежденных белков и уменьшение воспаления. Там же, как следствие, улучшается поддержка ее упругости и ровной текстуры через мягкий бустинг клеточного метаболизма. Такие средства особенно актуальны для тусклой, «уставшей» кожи и для восстановления клеток от плохой экологии. Сочетайте с ниацинамидом и скваланом, избегайте одновременного старта с сильными кислотами.

Эктоин и компания экстремолитов: «подушка безопасности»

Эктоин и другие экстремолиты — молекулы, которыми микроорганизмы изначально спасают белки клеток в условиях жара, соли и ультрафиолета. На практике это означает снижение чувствительности кожи, уменьшение покраснений, лучшая переносимость компонентов косметики. Это такая молекулярная «подушка безопасности», которая адаптирует бьюьти-уход к скачкам влажности и температуры. Очень хороши комбинации с уф-фильтрами на день и с керамидами на ночь, такие средства подходят для базового ухода в холодное время года, особенно если планируются ретиноиды.

Как использовать в уходе

Начинать стоит с одного нового средства за раз и наблюдать реакцию кожи минимум две недели. Постбиотики и везикулы лучше работают сразу после очищения, мини-белки и спермидин хорошо наносить в сыворотке под крем. Экстремолиты подходят для применения и утром, и вечером. И всегда помните про защиту от ультрафиолета, если в планах — выравнивание тона и работа с воспалением.