Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

Пластический хирург Шон Макнелли из Орегона, США, назвал требующую коррекции деталь внешности жены американского миллиардера Джеффа Безоса репортерши Лорен Санчес. Его комментарий приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

Специалист изучил последние фото знаменитости и пришел к выводу, что у нее в губах мигрировали филлеры.

«Основная часть объема должна быть сосредоточена на красной части губ, и немного — на краю белого валика, который представляет собой неокрашенную кожу сразу за красной областью. Но у нее [Санчес] объем выходит далеко за пределы этой области», — объяснил медик.

При этом врач посоветовал избраннице предпринимателя ввести новые филлеры, предварительно растворив старый наполнитель.

«Добавление еще одного наполнителя поверх уже мигрировавшего, скорее всего, только усугубит проблему», — уточнил он.

Ранее в октябре откровенный образ Лорен Санчес на дне рождения актрисы Сидни Суини раскритиковали в сети.