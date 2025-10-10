Дочь Пескова выложила фото в бюстгальтере

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета поделилась новыми фото на фоне слухов о беременности. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

27-летняя блогерша разместила ролик и снимки, на которых позировала в черном бюстгальтере и оверсайз-костюме белого цвета. При этом на кадрах она скрывала живот, поворачиваясь боком от камеры.

© Lenta.ru

Дочь Пескова заподозрили в беременности из-за новых фото еще в августе.