«Бездомная». Внешность бывшей жены Хью Джекмана раскритиковали в Сети

Внешность бывшей жены и коллеги австралийского актера Хью Джекмана Деборры-Ли Фернесс на новых фото описали фразой «как бездомная». Соответствующий материал приводит Daily Mail.

69-летнюю артистку запечатлели на улице в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в черном лонгсливе, брюках и кроссовках в тон. Также знаменитость повязала на талию розовый джемпер рядом с поясной сумкой, надела шапку подобного оттенка и повесила на кофту двое очков.

Читатели издания высказались об образе бывшей избранницы Джекмана в комментариях. «Почему она одевается как нищая?», «Выглядит как бездомная», «Что Хью в ней нашел? Она похожа на бродягу!», «Она подтянута, в отличной форме и здорова», «Так выглядит большинство знаменитостей, когда их фотографирует кто-то другой, без фильтров», «Молодец, ведет себя как обычно, отлично выглядит, и, вероятно, ей плевать, что думают люди», — разошлись во мнениях юзеры.

