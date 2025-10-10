Возлюбленная Джейсона Стетхэма похвасталась фигурой в кружеве

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в кружевном белье. Снимками оа поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Рози Хантингтон-Уайтли позировала в черном кружевном белье, демонстрируя спортивную фигуру. Модель также примерила боди из кружева. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж. Съемка была приурочена к выходу новой коллекции бренда Marks&Spencer.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном мини-платье с декольте, которое дополнила солнцезащитными очками, серьгами, пляжной сумкой и сандалиями. Модель позировала с распущенными волосами и без косметики. Она держала в руках дочь Изабеллу, которая была одета в белое платье и розовые сандалии.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.