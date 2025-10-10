Названы главные принты сезона

Стилист Владислав Лисовец перечислил главные принты осеннего сезона. Об этом он на своем официальном сайте.

© Газета.Ru

«Цветов в этом сезоне очень много! Всех форм и размеров. Даже в сочетании с другими цветами! Да, зима, да цветы! Второй по популярности, но не по степени своей актуальности принт — звериный. Очень много тотал образов, но при этом это не выглядит вульгарно! Такой принт тоже можем миксовать между собой, как серебро с золотом!» — заявил Лисовец.

Он также рекомендовал носить вещи с принтом в горошек и артхаус.

«Часто признаюсь в любви этому принту! Считаю его самым нежным и романтичным. Он освежает каждого, в любом возрасте! Артхаус: здесь и пятнышки, и разводы, и геометрия, одним словом полное самовыражение! И напоследок совет — использовать яркий принт у колготок. Для начала можно внедрять в однотонные образы», — рекомендовал стилист.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек».