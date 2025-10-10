Баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

Известная американская баскетболистка Энджел Риз снялась в откровенном виде для шоу Victoria's Secret. Соответствующий материал появился на сайте издания People.

23-летняя спортсменка предстала на размещенных кадрах в комплекте нижнего белья черного цвета, который состоял из бюстгальтера с золотистым кольцом между чашками и кружевных трусов. При этом знаменитость позировала перед камерой с розовым блеском на губах, объемными локонами и огромными белыми крыльями за спиной.

15 октября звезда WNBA примет участие в дефиле упомянутого бренда. В интервью порталу она призналась, что очень взволнована.

«Я надеюсь, что смогу вдохновить женщин и девочек по всему миру и напомнить им, что мы можем доминировать в своей области. Для меня этот шанс означает — пройти по самому знаковому подиуму в мире моды», — рассказала она.

