58-летняя Николь Кидман раскрыла секрет красоты

Австралийская актриса Николь Кидман раскрыла секрет красоты. Соответствующее интервью публикует журнал Harper's Bazaar.

По словам звезды, она очень любит ухаживать за кожей.

«Я всегда умываюсь, потому что мне нравится, когда она увлажнена. Обожаю отшелушивать ее, а потом наносить увлажняющий ночной крем», — рассказала знаменитость.

Кроме того, Кидман уточнила, что предпочитает спать на шелковой подушке.

«А еще я надеваю маску для сна. Знаю, что это некрасиво», — с иронией отметила она.

Ранее сообщалось, что Кидман кардинально сменила имидж после развода с музыкантом и певцом Китом Урбаном. Актриса продемонстрировала новый образ на показе Chanel, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.