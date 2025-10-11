Телеведущая Бородина появилась на публике в корсетном мини-платье

Телеведущая Бородина появилась на публике в мини-платье на фоне слухов о беременности. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина предпочла для выхода алое мини-платье с корсетным лифом и пышной юбкой. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж.

На днях Ксения Бородина предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Один из поклонников начал утверждать, что телеведущая ждет ребенка от своего супруга, блогера Николая Сердюкова. Знаменитость посмеялась над словами интернет-пользователя.

«Даже тесты не надо покупать, можно из интернета и от вас узнать», — написала Бородина.

Ведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николаем Сердюков. Влюбленные провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.